Vasco demonstra confiança em disputa judicial contra Ramón Díaz por rescisão de 2024

Clube contesta cobrança milionária do ex-treinador e aguarda sentença com expectativa positiva

Vasco e Ramón Díaz encerraram um vínculo de trabalho há mais de um ano. No entanto, o assunto ainda rende na Colina. Isso porque o técnico argentino cobra do clube carioca o valor de R$ 30 milhões referentes a uma suposta multa por rescisão contratual. Segundo Díaz, ele e sua comissão técnica foram demitidos de forma unilateral pelo Cruzmaltino após uma derrota de 4 a 0 para o Criciúma dentro de São Januário. A saber, o jogo aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024.

Porém, o clube adotou postura firme e também ingressou com uma ação judicial, alegando que não houve demissão, mas sim pedido de desligamento por parte do próprio Ramón Díaz. Com base nisso, o Vasco sustenta que, na verdade, o valor da multa deveria ser pago pelo treinador à instituição, e não o contrário.