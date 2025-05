Vagner Love acerta retorno a Pernambuco para reforçar o Retrô na Série C

O atacante Vagner Love está próximo de um novo capítulo no futebol pernambucano. Após dois anos longe do estado, o experiente centroavante de 40 anos tem um acerto encaminhado com o Retrô e deve reforçar a equipe para a sequência da temporada.

De acordo com fontes próximas, resta apenas a assinatura do contrato para que o acordo seja oficializado. As partes discutem os últimos detalhes de cláusulas contratuais, mas há otimismo de ambos os lados para a concretização do negócio.