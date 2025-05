Torcida do Fluminense relembra ‘caso Pedro Scudi’ contra o Vasco

Tricolor foi agredido com barras de ferro em 2017 por torcedores do Cruz-Maltino e ainda sofre com sequelas

A torcida do Fluminense voltou a relembrar o caso de Pedro Scudi. Neste sábado (25), os tricolores colocaram faixas em jogo contra o Vasco, no Maracanã, pedindo justiça pelo torcedor, que foi agredido com barras de ferro por uma organizada do Cruz-Maltino e até hoje sofre sequelas do episódio.

A agressão ao torcedor do Fluminense ocorreu em fevereiro de 2017. Pedro Scudi foi atingido com barras de ferro, chegou a ficar em coma induzido e passou 157 dias internado. O jovem precisou passar por diversas cirurgias e possui graves sequelas até hoje.