Stuttgart despacha a zebra e é campeão da Copa da Alemanha

O Stuttgart é o campeão da Copa da Alemanha 2024/25. No Estádio Olímpico de Berlim, a equipe venceu o Arminia Bielefeld por 4 a 2, neste sábado, 24/5. O resultado não foi nenhuma surpresa — afinal, o Stuttgart é um clube da elite do futebol alemão e o Arminia tentava se tornar o primerio time da Terceira Divisão campeão da competição. O Arminia perdeu um dos mais feitos do ano logo no início. Mas aí viu o rival abrir 4 a 0 com gols de Millot (dois), Undav e Woltemade. No fim, o Arminia – que eliminou quatro times de elite na cmpetição – marcou com Kania e Vagnoman.

Este foi o quarto título da Copa da Alemanha do Stuttgart. As conquistas anteriores foram nas temporadas 1953/54, 1957/58 e 1996/97. O Arminia nunca venceu