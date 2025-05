Sport x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Na beira da zona do rebaixamento, Colorado tenta se afastar do perigo. Já o Leão da Ilha, por sua vez, busca sua primeira vitória no Brasileirão

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Sport e Internacional se enfrentam neste domingo (25), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 10ª rodada do Brasileirão. Contudo, o Colorado não vive má fase como o Leão. Afinal, soma dez pontos e ainda divide atenções com Copa do Brasil e Libertadores. Por outro lado, a equipe pernambucana é a única que ainda não venceu no Brasileiro e ainda não marcou gols sob comando de António Oliveira.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta, para algumas regiões) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Sport

O Sport vive uma situação delicada no Brasileirão. Na lanterna com apenas dois pontos conquistados em nove jogos, o Leão é o único que ainda não venceu. Para piorar a situação, a equipe rubro-negra amarga um jejum de vitórias desde 22 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano.

Para voltar a vencer, o Sport também precisa reencontrar o caminho das redes. Afinal, o time ainda não marcou gols desde a chegada do técnico António Oliveira. Aliás, o treinador aposta no retorno de Pablo, recuperado de um incômodo na panturrilha esquerda. Por outro lado, o português Gonçalo Paciência segue em tratamento de uma lesão no quadril.

Como chega o Internacional

O Internacional tenta recuperar a confiança na temporada. Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, o Colorado tenta encerrar o jejum contra o lanterna. Contudo, terá que driblar a desconfiança dos últimos jogos. Afinal, o time comandado por Roger Machado divide atenções com a Copa do Brasil e Libertadores, e por isso abandonou o Brasileiro.