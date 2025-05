Real Madrid encerra Espanhol com vitória e clima de despedida no Bernabéu

Time Merengue venceu a Real Sociedad por 2 a 0, com gols de Mbappé. Homenagens marcaram as saídas de Ancelotti e Modric

Em um jogo marcado por fortes emoções e homenagens no Santiago Bernabéu, o Real Madrid venceu a Real Sociedad por 2 a 0, neste sábado (24/5), pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol. O gols foram marcado por Mbappé , o primeiro de pênalti e o segundo em passe de Vini.

Além deles, Vallejo também se despediu do clube, enquanto Lucas Vázquez deixará o Real Madrid após a disputa do Mundial de Clubes. Vásquez encerra o ciclo com 400 jogos. Quando substituído na reta final, foi aplaudido de pé pelos torcedores. Vallejo, que entrou na etapa final, foi recebido com mais frieza. Não é para menos. Afinal, em 10 anos, passou mais tempo emprestado do que jogando pelo clube, onde soma meros 34 jogos nesta década vinculado aos Meregues.

Vini Jr poupado, Rodrygo e Endrick fora da lista

Entre os brazucas, Vinícius Jr começou no banco e entrou apenas no segundo tempo, sendo poupado fisicamente. Rodrygo iniciou como titular, mas Endrick não foi relacionado para a partida. Já o zagueiro Éder Militão segue em recuperação de uma grave lesão e também ficou de fora.

Real Madrid é vice; Sociedad no meio da tabela

Com o resultado, o Real Madrid termina o Campeonato Espanhol na vice-liderança, com 84 pontos — atrás apenas do campeão Barcelona. A Real Sociedad finaliza sua campanha na parte intermediária da tabela, com 46 pontos.

Merengues na frente no primeiro tempo

Com a bola rolando, o Real teve um primeiro tempo de domínio: 65% de posse de bola, 10 a 4 em finalizações e o placar em 1 a 0. Mas foi gol polêmico. Aos 38 minutos, Arda Güler tentou o domínio na área. Pablo Marpín (que não é o ex-Flamengo) tocou com a mão, quase sobre o peito, sem o braço estendido. Mesmo assim, o VAR chamou o árbitro, que marcou o pênalti.