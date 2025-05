PSG conquista a Copa da França e segue empilhando troféus

Quase em ritmo de treino, o PSG sagrou-se, neste sábado, 24/5, campeão da Copa da França. No Stade de France, enfrentou o Reims e venceu por 3 a 0. Barcola (dois gols) e Hakimi, ainda no primeiro tempo, marcaram. Este foi o 16º título na competição. Isso faz o Paris, maior vencedor, abrir frente para o segundo colocando Olympique, que tem dez mas não ganha desde 1989. O Reims, que até o século passado era um grande, tentava o terceiro título (mas o último foi em 1958).

Como já venceu o Campeonato Francês com tranquilidade e está na final da Champions League, o PSG pode, enfim, alcançar a temporada perfeita — um objetivo que é sonho antigo desde que o clube passou a contar com os recursos praticamente ilimitados do fundo soberano do Qatar.