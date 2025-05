Palmeiras tenta primeira vitória no Allianz Parque pelo Brasileirão 2025 diante do Flamengo

O desempenho no estádio palmeirense não tem refletido o histórico recente da equipe. Em dois jogos no Allianz pelo Brasileirão, o Verdão empatou com o Botafogo e perdeu para o Bahia, resultado que escancarou as dificuldades do time em impor seu estilo no próprio território, antes conhecido como um dos mais temidos do país.

O Palmeiras entra em campo neste domingo (26), contra o Flamengo, com uma meta clara: conquistar sua primeira vitória no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Até agora, o time comandado por Abel Ferreira soma duas vitórias como mandante, mas ambas aconteceram na Arena Barueri.

Palmeiras x Flamengo fazem um confronto direto pelo título

A partida contra o Flamengo tem peso extra. Além de ser um confronto direto nas primeiras posições da tabela, pode marcar a retomada da confiança atuando no Allianz Parque. A expectativa é de estádio lotado, e apesar de um susto envolvendo Felipe Anderson, Abel Ferreira deve contar com a força máxima do elenco disponível para o duelo.

Por fim, no total, o Palmeiras disputou quatro jogos como mandante na atual edição do Brasileirão. Venceu dois (em Barueri), empatou um e perdeu outro (ambos no Allianz). O confronto com o Flamengo será o primeiro de uma série decisiva, já que o Verdão também enfrentará o Sporting Cristal, pela Libertadores, no mesmo estádio, na próxima quarta-feira (28).

