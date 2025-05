Nottingham x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham Forest e Chelsea fazem o jogo mais dramático da última rodada do Campeonato Inglês 2024/25, neste domingo, 24/5. Todos os dez jogos começam às 12h (de Brasília). O jogo será no City Ground, casa do Forest.

O Liverpool já assegurou o título, e o Arsenal, o vice-campeonato e a vaga na Champions League. Além disso, o trio de rebaixados está definido: Leicester, Ipswich e Southampton. Com isso, as atenções se voltam para as três vagas restantes na próxima Champions. E o duelo entre Nottingham e Chelsea é o único jogo que reúne dois candidatos diretos à classificação.