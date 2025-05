Milan vence em casa, mas termina temporada sob vaias

Apesar de muitos protestos da torcida, o Milan encerrou a temporada 2024/2025 com vitória sobre o Monza por 1 a 0, neste sábado (24), pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano. O zagueiro Gabbia e o meia João Félix marcaram os gols do jogo no início do segundo tempo no San Siro.

Com o resultado, o Milan encerra a competição em sétimo lugar, com 63 pontos, fora de qualquer competição europeia. A última vez que isso aconteceu foi em 2015/2016. O Monza, por sua vez, terminou rebaixado em último com só 18 pontos, 26 derrotas e saldo negativo de 40 gols. Vale lembrar que o Napoli sagrou-se campeão na última sexta-feira (23), ao derrota o Cagliari por 2 a 0.