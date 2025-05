Klopp desmente acerto com time italiano e afirma ser besteira aposentadoria como técnico

Com carreira vitoriosa no comando do Borussia Dortmund, da Alemanha, e principalmente do Liverpool, da Inglaterra — onde conquistou todos os campeonatos que disputou —, o alemão Jürgen Klopp despistou sobre a possibilidade de ter encerrado sua trajetória como técnico. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor global de futebol da Red Bull.

Recentemente, seu nome foi ligado à Roma, da Itália. No entanto, ao ser questionado sobre isso, Klopp demonstrou certa irritação com as especulações a respeito de seu futuro. Ele deixou o Liverpool ao fim da temporada europeia de 2024 e, meses depois, assumiu a nova função.