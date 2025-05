Grêmio x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Imortal tenta sair da zona de rebaixamento. Já o Esquadrão pode se firmar no G-6

Em situações opostas, Grêmio e Bahia se enfrentam neste domingo (25), às 11h (de Brasília), na Arena, em Porto Alegre, pela 10ª rodada do Brasileirão. Afinal, o Esquadrão de Aço briga por vaga no G-6, enquanto o Imortal abre a zona de rebaixamento, em 17ª lugar. Dessa forma, o embate entre os tricolores promete agitar as duas pontas da tabela.

