Gerson, do Flamengo, busca manter escrita sobre o Palmeiras

Volante tem retrospecto positivo contra o Alviverde, adversário do Rubro-Negro deste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão

Capitão e um dos líderes do Flamengo dentro de campo, Gerson tentará manter uma marca para lá de expressiva neste domingo (25), às 16h, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Brasileirão. O volante nunca perdeu sequer um jogo contra o Alviverde na carreira. O camisa 8 disputou nove jogos: cinco vitórias e quatro empates.

Em 2019, ele participou da vitória por 3 a 0 no Maracanã e, logo depois, da vitória por 3 a 1 no Allianz, com assistência. Em 2023, nova assistência na vitória por 3 a 0 no Rio de Janeiro. Entre os empates, o volante atuou com segurança e boa distribuição, o que contribuiu para manter o controle do meio-campo mesmo contra uma equipe com histórico de pressão em casa.