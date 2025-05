Flamengo divulga relacionados para visitar o Palmeiras

Rubro-Negro está atrás do rival deste domingo. Vitória encurtaria a distância para um ponto na briga pela liderança do Brasileirão

O Flamengo divulgou, neste sábado (24), os relacionados para enfrentar o Palmeiras. O clássico nacional será neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela décima rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Verde está na liderança do certame nacional, com 22 pontos, seguido pelo Mais Querido, com 18. É a chance, portanto, de o Mengo encostar nos paulistas.