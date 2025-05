Ex-Botafogo, Victor Sá conquista título inédito do Russo pelo Krasnodar

O atacante Victor Sá, ex-Botafogo, celebrou, neste sábado (25), a conquista do Campeonato Russo 2024/2025 pelo Krasnodar. A equipe venceu o Dínamo de Moscou por 3 a 0, em casa, e garantiu o título inédito com uma campanha histórica. Com 67 pontos somados, o Krasnodar superou o Zenit por apenas um ponto na tabela, encerrando uma hegemonia de seis temporadas consecutivas do rival de São Petersburgo.

Titular absoluto, Victor Sá esteve em campo durante os 90 minutos da partida decisiva e comemorou a conquista com a torcida.