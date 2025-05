Eleição na CBF: único candidato, quem vai votar e o que está em jogo

A eleição para presidente da Confederação Brasileiro de Futebol (CBF) será neste domingo (25), a partir de 10h30, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Apenas Samir Xaud, eleito presidente da Federação Roraimense de Futebol, concorre ao pleito. Ele, afinal, conseguiu apoio de 25 federações e 10 clubes. Assim, impossibilitou o registro de qualquer outra chapa. Com isso, ele será aclamado e ficará no cargo por quatro anos (2025-2029).

A eleição da CBF terá urna eletrônica na CBF pela primeira vez na história. O pleito também tinha opção de voto à distância, mas o prazo para este pedido terminou e os clubes não fizeram a solicitação. O voto à distância seria por meio de link eletrônico enviado para cada dirigente. O colégio eleitoral tem as 27 federações de futebol, 20 clubes da Série A e 20 clubes da Série B. Quem não poderia comparecer à sede da CBF poderia votar de maneira on-line.