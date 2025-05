Benfica x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico de Lisboa, no Estádio Nacional, vai definir o campeão da Taça de Portugal

Dia de clássico decisivo. Neste domingo (24), Benfica e Sporting se enfrentam às 13h15 (de Brasília), no Estádio Nacional do Jamor, em Lisboa, pela final da Taça de Portugal. Os rivais disputaram ponto a ponto o título do Campeonato Português nesta temporada e o Leão ficou com o troféu.

Para o clássico deste domingo, o time encarnado aposta na grande fase do atacante grego Pavlidis.

O time encarnado perdeu a disputa pelo título do Campeonato Português para o próprio Sporting e vai tentar se vingar do rival na Taça de Portugal.

LEIA MAIS: Napoli conquista o Italiano e cidade vive noite de festa com show de fogos

Como chega o Sporting

Por outro lado, o Sporting ainda está na ‘ressaca’ do título do Campeonato Português e quer aproveitar o embalo para conquistar mais um troféu em cima do grande rival.

Dessa maneira, o time aposta no artilheiro Viktor Gyökeres, que luta pela Chuteira de Ouro do futebol europeu, para buscar o segundo título no futebol português na temporada.