Atlético e Corinthians decepcionam em empate com placar zerado

Neste sábado (24), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela rodada 10 do Campeonato Brasileiro, Atlético e Corinthians empataram sem gols e perderam a chance de encostar nas primeiras colocações. O time mineiro é o 10º lugar, com 14 pontos. A equipe paulista dorme em oitavo, com o mesmo número, mas melhor nos critérios de desempate.

Hugo salva o Corinthians

O Corinthians trabalhou muito a bola, de um lado para o outro, nos primeiros momentos da partida. Depois, tornou-se mais objetivo. No entanto, Talles e Hernández finalizaram mal. O Atlético demorou para entrar no jogo. Quando melhorou, teve as melhores chances com Hulk e Rony. Este último recebeu a chance mais clara e parou em uma linda defesa de Hugo.