Athletico joga mal, mas vence na estreia de Odair Hellmann

O treinador Odair Hellmann começou com vitória a sua história no comando do Athletico-PR. Em seu jogo de estreia à frente do time paranaense, ele viu seus novos comandados jogarem de forma insegura, dependendo das boas defesas do goleiro Mycael para não serem surpreendidos pelo Athletic-MG, na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada da Série B. No fim, vitória por 1 a 0, com gol de Renan Peixoto no segundo tempo — e três pontos na conta.

O curioso foi a intensa comemoração dos jogadores e de Odair Hellmann no fim da partida. Ele vibrou como se o time tivesse conquistado um título internacional — e não apenas vencido um adversário frágil da parte de baixo da tabela da Série B do Brasileirão.