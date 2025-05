Após empate com o Corinthians, Scarpa mira decisão do Atlético na Sul-Americana

Jogando contra equipe mesclada do Timão, Galo desperdiça pontos e agora mira "final" diante do Cienciano, do Peru / Crédito: Jogada 10

Gustavo Scarpa afirmou que o empate entre Atlético-MG e Corinthians, neste sábado, pela décima rodada do Brasileirão, teve momentos distintos: em uma parte, o Galo dominou; em outra, foi o time paulista que tomou conta do jogo. Com o resultado, a equipe comandada por Cuca fecha o top 10 com 14 pontos. O camisa 10 do Galo também afirmou que é hora de virar a chave e focar na Sul-Americana. O time volta a campo na quinta-feira (29), contra o Cienciano, pela última rodada da fase de grupos do torneio.