André Jardine pode se tornar o primeiro tetracampeão consecutivo da Liga MX

André Jardine é o treinador mais vitorioso do América-MEX

André Jardine está no comando do América há quase dois anos. Ele foi contratado para encerrar uma seca incômoda do clube e, inegavelmente, obteve sucesso acima do esperado. Desde sua chegada, acumulou títulos e tornou-se o treinador mais vitorioso da história centenária da equipe, com seis conquistas, incluindo o Apertura 2023 sobre o Tigres no Estádio Azteca.

O brasileiro deu uma declaração sobre viver esse momento:

“É um orgulho enorme viver isso. Fico feliz por ter esse reconhecimento num dos maiores clubes do mundo, com uma torcida imensa, que enche qualquer estádio onde jogamos. Mas é um trabalho de todos, absolutamente de todos do clube. Me sinto grato por me receberem tão bem e por darem suporte ao nosso trabalho”

Entretanto, o desafio deste domingo não é o único. Já na próxima semana, o América enfrenta o Los Angeles FC nos Estados Unidos. Como resultado, o vencedor do confronto garantirá vaga no Mundial de Clubes da Fifa, no grupo que conta com Flamengo, Chelsea e Espérance, da Tunísia.