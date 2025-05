Viña já faz parte das atividades com grupo do Flamengo

Matias Viña está próximo de entrar em campo pelo Flamengo. O jogador já realiza parte das atividades com o grupo e tem chance de ficar à disposição contra o Deportivo Táchira, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador, é claro, ainda passará por avaliações pela comissão técnica de Filipe Luís.

Viña faz uma parte dos treinamentos junto com os companheiros, enquanto ainda segue um cronograma individualizado. Ele, assim, está próximo de ser integrado totalmente às atividades com o elenco. A informação é do “ge”.