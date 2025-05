Vasco se mobiliza e busca reversão de transferban na Fifa: ‘Questão de tempo’

“Isso vai ser revertido. Antigamente, a Fifa notificava o clube para falar e depois avaliava a questão do transferban. Hoje, isso mudou. Primeiro, eles fazem isso e depois comunicam o clube. Então, nós fomos pegos de surpresa por uma dívida do passado e agora vamos informar a nossa situação. A gente está em recuperação judicial, vai comprovar as decisões judiciais que corroboram com isso. E, com base nisso, o próprio regulamento da Fifa tem previsão expressa para essa suspensão também do transferban”, disse.

“Então acredito que, em questão de dias, a gente tem a inversão dessa decisão”, completou Belaciano.