São Paulo x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo terá pela frente o Mirassol neste sábado, às 18h30, no Morumbis, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 11° colocação, com 12 pontos e tenta engatar duas vitórias seguidas na competição pela primeira vez, já que vem de triunfo em cima do Grêmio na competição. Já o Leão do interior está uma posição atrás, com 11 pontos somados e não perde há dois jogos, após vencer o Corinthians e empatar com o Internacional.