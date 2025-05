São Paulo x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O São Paulo terá pela frente o Mirassol neste sábado, às 18h30, no Morumbis, pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 11ª colocação, com 12 pontos e tenta engatar duas vitórias seguidas na competição pela primeira vez, já que vem de triunfo em cima do Grêmio na competição. Já o Leão do interior está uma posição atrás, com 11 pontos somados e não perde há dois jogos, após vencer o Corinthians e empatar com o Internacional.

A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha, ao vivo, este embate. A transmissão inicia às 17h. Algo Luiz narra, com sua voz inconfundível. Ele terá o auxílio valioso de dois craques: Diogo Martin e David Silva, nos comentários e reportagens, respectivamente.