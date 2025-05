São Paulo se prepara para fazer uma grande venda na próxima janela

O São Paulo se prepara para fazer uma venda expressiva na próxima janela de transferência. Com a necessidade de equilibrar suas finanças, a diretoria do Tricolor já avisou aos empresários e agentes dos atletas que está disposto a ouvir ofertas por alguns atletas do atual elenco e sabe que terá que se desfazer de um jogador importante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O grande objetivo do Tricolor nesta temporada é fechar as contas no azul. No meio do ano, o São Paulo vai receber o dinheiro de Rodrigo Nestor, que foi vendido ao Bahia, e de Galoppo, negociado com o River Plate. Apesar do dinheiro dar fôlego financeiro, a diretoria sabe que mais uma venda será necessária.

O orçamento da temporada prevê arrecadação de R$ 155 milhões com vendas de jogadores. Até aqui, o Tricolor soma R$ 85 milhões com as saídas de William Gomes, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo e Erick. O objetivo é fazer uma única venda em um valor exorbitante para não desmanchar tanto o elenco.

Jogadores como Pablo Maia, Bobadilla e Matheus Alves estão sendo cotados para deixar o clube em caso de proposta. Ainda assim, não são os únicos negociáveis e boas propostas serão analisadas por qualquer nome.

São Paulo mira reforços sem custos

Os reforços, entretanto, também podem chegar, mas na mesma forma como aconteceu no início do ano. Wendell e Oscar, por exemplo, chegaram de graça por estarem livres de contrato. Eles aumentaram a folha salarial do clube, mas o problema foi apenas contábil e não pesou propriamente nas finanças do clube. Assim, o São Paulo entende que pode fazer outros negócios neste formato.