Santos inicia preparação para enfrentar Vitória e Zé Ivaldo volta para São Paulo

O Santos começou sua preparação para enfrentar o Vitória, no próximo domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte à eliminação do Peixe na Copa do Brasil, a equipe alvinegra treinou em Maceió e depois viajou para Salvador, onde ainda terá um trabalho neste sábado (24).

Os jogadores que atuaram contra o CRB realizaram um trabalho regenerativo. Zé Ivaldo, que perdeu o pênalti que definiu a eliminação alvinegra, participou da atividade e depois retornou para o estado de São Paulo. O zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Corinthians e não enfrenta o Leão.