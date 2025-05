Roger deve continuar com rodízio de jogadores no Inter

O calendário de jogos é tão intenso, que o comandante já iniciou o planejamento para o próximo embate menos de um dia depois da classificação na Copa do Brasil. Internamente, o Colorado avalia o jogo contra o Sport, no domingo (25), em Pernambuco como ideal para iniciar uma recuperação no Brasileirão.

O Inter não terá um longo período para celebrar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil . Isso porque precisará voltar as atenções para a sequência de três partidas antes da paralisação para o Mundial de Clubes. Pelo desgaste físico devido à maratona de jogos e a importância do embate contra o Bahia pela Libertadores, a expectativa é de que o técnico Roger Machado dê continuidade ao rodízio de jogadores.

No entanto, a prioridade será assegurar a classificação para as oitavas da Libertadores. O Internacional enfrentará o Tricolor de Aço, na próxima quarta-feira (28), no Beira-Rio, pelo último duelo pela fase de grupos. Atualmente, na segunda colocação do Grupo F da Libertadores, os gaúchos asseguram a vaga para as oitavas de final com até um empate.

Dilema pela necessidade em dividir as atenções em diferentes campeonatos

Portanto, o mais provável é que o treinador dê um descanso para alguns titulares absolutos, que ainda não tem um substituto imediato no grupo. Ou até mesmo que são considerados insubstituíveis para chegarem à partida contra o Bahia em suas plenas condições físicas.

São os casos do zagueiro Vitão, os laterais Aguirre e Bernabei, além dos meio-campistas Alan Patrick e Fernando, assim como o atacante Wesley. Ainda há a preocupação com um possível desfalque do zagueiro Victor Gabriel por uma torção no tornozelo.