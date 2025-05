Reservas de hotéis crescem mais 30% em Munique para final da Champions League

A diária média para hospedagens seguiu o percurso e também elevou, com 10% de crescimento. Neste contexto, as reservas deixaram de custar 241 euros (R$ 1.530), média de 2024, para 266 euros (R$ 1.682,75) em 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas não para por ai! O comportamento dos viajantes também mudou. Torcedores passaram a reservar com mais antecedência e se movimentaram cerca de 136 dias antes da data da hospedagem — 23 dias a mais que no mesmo período do ano passado. No entanto, ainda de acordo com o relatório, a duração das estadias diminuiu de 1,83 para 1,57 noites.

Andreas Kastl, gerente regional da plataforma para a região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), comentou sobre o cenário. “Com milhares de torcedores se preparando para viajar, os hotéis precisam adotar práticas dinâmicas de receita. Assim, ajustam preços e marketing conforme a demanda”.

Diferença drástica de preços

Ainda restam acomodações próximas à Allianz Arena disponíveis para os dias 24 e 25 de maio, com valores entre R$ 500 e R$ 850. Já as poucas restantes para o fim de semana — 31 de maio a 1º de junho — variam de R$ 2,5 a R$ 4,5 mil.