Renato Augusto se despede do Fluminense: ‘Voltar depois de 25 anos foi especial’

O meio-campista Renato Augusto utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (23), para se despedir do Fluminense. Assim, em sua postagem, o jogador, que rescindiu contrato, de forma amigável, na última segunda (19), relembrou que iniciou a carreira no futsal do Tricolor e que foi especial retornar ao clube depois de 25 anos.

“Voltar ao Fluminense depois de 25 anos foi especial. Fazer parte da conquista de um título inédito foi um grande privilégio. Agora, encerro esse ciclo com gratidão a todos que fizeram parte dessa jornada, companheiros, comissão técnica, staff e torcida. Sigo pronto para os próximos desafios. Obrigado, Fluminense”, disse.