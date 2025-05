Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no Santiago Bernabéu, pela última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25, que marca a despedida de Carlo Ancelotti

Na despedida do técnico Carlo Ancelotti, o Real Madrid recebe a Real Sociedad neste sábado (24), pela última rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A bola rola às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e a expectativa é de grande festa para se despedir do treinador mais vitorioso da história do clube merengue.

Como chega o Real Madrid

O Real Madrid vai se despedir do técnico Carlo Ancelotti, maior vencedor da história do clube, que deixará a equipe para assumir a Seleção Brasileira na sequência do ano.

O italiano fará sua última partida no comando do time merengue, que também se despede da decepcionante temporada de 2024/25. Sem títulos e com uma série de derrotas dolorosas para o Barcelona, o Real busca uma vitória no Santiago Bernabéu para encerrar este ciclo de forma positiva.

O time merengue é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 81 pontos, quatro a menos que o já campeão Barcelona. No entanto, a partida deste sábado vale para o Mbappé. Isto porque o atacante pode confirmar a artilharia desta edição de LaLiga. No momento, o francês comanda a lista com 29 gols, quatro a mais que Robert Lewandowski.