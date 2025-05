Pedro, do Flamengo, entra na lista dos 10 maiores artilheiros da história do Maracanã

Decisivo na área, Pedro é o maior artilheiro do Novo Maracanã desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014. Assim, com o tento no triunfo sobre o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, o camisa 9 do Flamengo entrou em uma seleta lista. A dos 10 jogadores com mais gols na história do estádio. A informação é do portal “ge”.

Nesse sentido, o jogador agora soma 98 gols no principal palco do futebol carioca. Quem lidera a lista é o maior ídolo rubro-negro, Zico, que tem 297 pelo clube carioca, 18 pela seleção brasileira e quatro pela seleção carioca (319, no total).