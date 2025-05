Palmeiras atinge 600 gols e R$ 600 milhões de bilheteria no Allianz Parque

Alviverde conquistou a marca na vitória diante do Ceará, na última quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (22), o Palmeiras venceu o Ceará, pela terceira fase da Copa do Brasil. Além da classificação para as oitavas de final com um 3 a 0, o Alviverde ultrapassou a marca de 600 gols anotados no Allianz Parque. Em 2025, o clube também celebrou outro feito expressivo em sua casa. Arrecadou R$ 600 milhões em bilheteria desde a inauguração em 2014.

Desde 2015, quando o Palmeiras teve a primeira temporada completa no Allianz Parque, o Alviverde disputou todas as edições da Copa Libertadores. No período, o Palestra conquistou o título de melhor time da América do Sul em duas oportunidades: 2020 e 2021. Além disso, jogando no novo estádio, o clube obteve a melhor campanha da fase de grupos em cinco edições (2018, 2019, 2020, 2022, 2023) e chegou a cinco semifinais (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023).