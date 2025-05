Nottingham Forest sonha na Premier League e Morato mostra confiança por vaga europeia

Classificado para a Liga Conferência após 29 anos fora do cenário europeu, clube aposta no bom retrospecto contra times do 'Big Six'

Um dos quatro brasileiros do elenco do Forest, o zagueiro Morato, ex-São Paulo e Benfica, vem sendo peça-chave para o técnico português Nuno Espírito Santo duelar contra as grandes potências da Premier League. Além disso, o retrospecto diante das equipes que formam o chamado “Big Six” motiva o elenco para a partida decisiva deste domingo, como revela o defensor.

“É inevitável não lembrar dos belos jogos que fizemos contra os grandes na temporada. Dessa forma, isso nos traz confiança para esta rodada final. Mas, temos ciência de que vai ser muito duro. Confiamos no ambiente do City Ground. Isto porque, com o torcedor do nosso lado, para fazer mais um grande jogo”, afirmou o zagueiro de 23 anos, contratado em agosto de 2024 junto ao Benfica, de Portugal, por 17 milhões de euros.

Atual 7º colocado da Premier League com 65 pontos, o Forest ultrapassa o Chelsea – 5º com 66 pontos – com um triunfo. Ao mesmo tempo, o triunfo já garante vaga na Liga Europa. Para voltar à Champions após 44 anos, porém, a vitória no domingo precisa estar atrelada a um tropeço de Aston Villa ou Newcastle. Ambos com somente um ponto a mais que os Reds.

“Estamos todos muito felizes por tudo o que estamos fazendo. Além disso, eu, especialmente, por ser meu primeiro ano aqui, em uma temporada tão especial para o clube. Mas não estamos satisfeitos. Ou seja, vamos nos concentrar e jogar pelas outras vagas na Europa. O time e a torcida merecem”, diz Morato, que esteve em campo em 26 das 37 rodadas da atual campanha.

Em 11 jogos contra o grupo chamado de “Big Six”, o Forest conquistou seis vitórias, três empates e sofreu apenas duas derrotas na atuação edição. Além disso, no primeiro turno houve empate com o Chelsea por 1 a 1, fora de casa.