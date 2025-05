Neymar faz post após eliminação do Santos na Copa do Brasil

Craque utilizou suas redes sociais um dia depois de criticar comportamento do time na eliminação para o CRB, no Rei Pelé

Neymar utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (23) para se manifestar após a eliminação do Santos na Copa do Brasil. O Peixe ficou no empate sem gols com o CRB, na quinta (22), em Maceió, e, nos pênaltis, acabou eliminado da competição.