Napoli vence Cagliari e é campeão Italiano

O futebol da Itália tem um novo tetracampeão. Nesta sexta-feira (23), o Napoli venceu a Cagliari por 2 a 0, com golaços de McTominay e Lukaku, um em cada tempo, e conquistou o título do Campeonato Italiano 2024/25. As equipes se enfrentaram no Estádio Diego Armando Maradona, pela 38ª e última rodada da Serie A. O time precisava da vitória em casa para ficar com o scudetto sem depender do resultado do jogo da Inter de Milão e cumpriu o objetivo.

Por outro lado, a Cagliari chegou para o jogo após confirmar a permanência na elite do futebol italiano na 37ª rodada. Assim, o time somente cumpriu tabela nesta sexta-feira e encerra sua participação no Campeonato Italiano com 36 pontos.

Com Maradona, ao lado dos brasileiros Alemão e Careca, o Napoli conquistou seus dois primeiros títulos do Campeonato Italiano nas temporadas 86/87 e 89/90. Além disso, o último scudetto do Napoli aconteceu em 2022/2023, ao quebrar um jejum de mais de 30 anos, e o clube chegou a duas conquistas em três temporadas.

O jogo

O Napoli aproveitou a atmosfera do Estádio Diego Armando Maradona e foi para cima da Cagliari. Com 15 finalizações e domínio na posse de bola, os donos da casa amassaram o time visitante, mas o primeiro gol demorou para sair. Isto porque, após muitas chances criadas e boas defesas do goleiro Sherri, o volante McTominay aproveitou bom cruzamento de Politano e pegou de voleio para abrir o placar com um golaço.

O cenário foi parecido no segundo tempo, mas o Napoli encaminhou a vitória rapidamente. Aos cinco minutos, Lukaku driblou Mina e finalizou de pé esquerdo para anotar um belo gol e ampliar o placar. O brasileiro David Neres entrou bem na partida após começar no banco e levou perigo à defesa da Cagliari. Porém, o goleiro Sherri evitou uma goleada em Nápoles.

Napoli 2×0 Cagliari

38ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 23,05/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rramahni, Mathías Olivera e Spinazzola (Billing, aos 39′ do 2t); Anguissa (Mazzocchi, aos 39′ do 2t), Gilmour e McTominay; Politano (David Neres, aos 15′ do 2t), Lukaku (Giovanni Simeone, aos 30′ do 2t) e Raspadori (Ngonge, aos 39′ do 2t). Técnico: Antonio Conte.

Cagliari: Sherri (Ciocci, aos 37′ do 2t); Zappa, Mina e Luperto; Zortea (Marin, aos 11′ do 2t), Adopo, Makoumbou (Palomino, aos 11′ do 2t), Deiola e Augello; Viola (Mutandwa, aos 11′ do 2t) e Piccoli. Técnico: Davide Nicola.

Gols: McTominay, aos 41′ do 1t (1-0); Lukaku, aos 5′ do 2t (2-0).

Árbitro: Federico La Penna (ITA).

Auxiliares: Giallatini (ITA) e Colarossi (ITA).

VAR: Daniele Paterna (ITA).

Cartões amarelos: Politano, Lukaku (NAP); Makoumbou (CGL).