Milan x Monza: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na última rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Despedida do Campeonato Italiano 2024/25. Milan e Monza se enfrentam neste sábado (24), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, pela 38ª e última rodada da Serie A. Ambos os times não brigam por mais nada no Calcio e somente cumprem tabela neste compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).