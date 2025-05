McTominay é eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano

Volante brilha no Napoli, marca 13 gols na temporada e lidera equipe na conquista do quarto scudetto

Scott McTominay foi eleito o melhor jogador do Campeonato Italiano 2024/2025 e foi uma grata surpresa. O volante escocês, que nunca teve muito destaque no Manchester United, brilhou com a camisa do Napoli e foi um dos principais responsáveis pela conquista do título italiano.

Revelado pelo clube inglês, McTominay disputou 43 jogos, marcou 10 gols e deu três assistências pelo United na temporada 2023/2024. No início da seguinte, ainda entrou em campo três vezes antes de se transferir para o Napoli por cerca de 30 milhões de euros. Além disso, o volante assinou contrato até 2028.