Léo Jardim se aproxima de meta de renovação automática no Vasco

Em meio à negociação arrastada, Cruz-Maltino pode acionar recurso no atual contrato, caso goleiro dispute 60% das partidas no ano

Em mais uma noite em que se tornou herói no Vasco, Léo Jardim defendeu três pênaltis do Operário-PR e foi decisivo para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Diante disso, aumenta a apreensão dos torcedores sobre as conversas de uma possível renovação do arqueiro, que tem contrato até o fim do ano.

Atualmente, as conversas se arrastam e estão distantes de uma definição concreta. No início de maio, o estafe do atleta, que segue valorizado no mercado, apresentou uma contraproposta.