Inter de Milão vence o Como, mas fica com o vice do Italiano

Com um a mais desde o fim do 1° tempo, Nerazzurri batem os Lariani por 2 a 0. Porém, Napoli também vence e levanta o caneco na Itália / Crédito: Jogada 10

A Inter de Milão fez seu dever fora de casa, mas não conquistou o título do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (23), o time Nerazzurri, com um a mais desde o fim do primeiro tempo, venceram o Como por 2 a 0, no Giuseppe Sinigaglia, na Lombardia, pela 38ª rodada da competição. De Vrij e Joaquín Correa marcaram os gols para a equipe de Simone Inzaghi. Porém, o Napoli também venceu o seu jogo contra o Cagliari e se consagrou campeão do torneio. Com o resultado, a Inter de Milão ficou com 81 pontos na vice-liderança, com 71% de aproveitamento. O Napoli, por sua vez, ficou com 82 pontos e cofirmou o título. Agora, a Inter se prepara a final da Liga dos Campeões contra o PSG, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Já o Como ficou apenas na 10ª colocação, com 49 pontos, e busca fazer melhor campanha na próxima temporada.

O jogo foi de controle total da Inter de Milão, mas quem chegou primeiro foi o Como. Os donos da casa recuperam bola no campo de ataque, Van der Brempt recebeu, invadiu a área e finalizou com bom espaço. Sommer, assim, fez boa defesa. Depois disso, os visitantes se reorganizaram e conseguiram chegar ao gol aos 20 minutos. Çalhanoğlu cobrou escanteio na cabeça do zagueiro De Vrij, que abriu o placar. A Lariani tinha algumas investidas, mas sem grande perigo. Para piorar, o time ainda viu a expulsão do experiente Pepe Reina. O goleiro entrou de carrinho fora da área contra Taremi e recebeu o vermelho após expulsão. A equipe de Milão, aliás, chegou a ter o gostinho de assumir a liderança por cerca de 22 minutos, até que o Napoli finalmente abriu o placar em seu duelo contra o Cagliari, no outro jogo da briga pelo título. Os torcedores do estádio monitoravam a partida a todo momento no celular. Vitória amarga… Na volta para a segunda etapa, o Como começou pressionando e empurrou a Inter de Milão para o campo de defesa. No entanto em um contra-ataque, o time Nerazzurri marcou com Joaquín Correa! Dimarco tocou para Taremi, que serviu Correa na entrada da área. O camisa 11 driblou a marcação e finalizou cruzado para ampliar a diferença. Para o "azar", o Napoli também balançou as redes no mesmo momento. Depois disso, a equipe de Inzaghi procurou manter a posse de bola e diminiu a intensidade nos ataques. O Como até apostava em contra-ataques, porém com erros de passes no setor final de campo. A melhor chance, aliás, aconteceu com Cutrone em chute rasteiro dentro da área. O camisa 10 estava livre de marcação.