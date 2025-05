Igor Jesus, do Botafogo, volta a entrar na mira de clubes da Premier League

Nottingham Forest é um dos principais interessados pelo futebol de atacante, mas pode ganhar a concorrência de dois clubes de Londres / Crédito: Jogada 10

Um dos destaques do Botafogo na temporada passada, Igor Jesus voltou a chamar a atenção de clubes da Premier League, que podem fazer propostas oficiais pelo atacante na próxima janela. Assim, entre eles, está o Nottingham Forest, que tentou a contratação do atleta em janeiro, mas não obteve uma resposta positiva. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o clube inglês apresentou uma proposta de R$ 185 milhões, entretanto o jogador optou por nem ouvi-la e deixou claro o desejo de disputar o Mundial de Clubes com a camisa alvinegra.

No entanto, no meio do ano, o clube inglês pode ganhar a concorrência de dois adversários de Londres: Arsenal e Fulham. No momento, não há ofertas concretas na mesa, apenas sondagens iniciais. Identificado no Glorioso, Igor Jesus tem muita gratidão pelo clube, pois chegou à seleção brasileira na temporada passada. No entanto, sabe que não pode desperdiçar uma oportunidade de jogar a Premier League. O Botafogo, por sua vez, precisa fazer caixa e tem no atleta de 24 anos um de seus principais ativos. Ele, portanto, soma um gol e uma assistência em quatro jogos pela Seleção e está na pré-lista de Carlo Ancelotti.