Grêmio lança novo segundo uniforme para a temporada

O Grêmio lançou nesta sexta-feira (23) o seu novo segundo uniforme para 2025, com camisa em tom azul celeste claro e detalhes na gola e na manga. De acordo com a Umbro, empresa fornecedora de material esportivo, o modelo é inspirado nos anos 90 e 2000.

Dessa maneira, após sete anos com a camisa branca, o Grêmio passa a adotar o celeste como uniforme 2.

“A camisa do Grêmio sempre carrega tradição e história. Para o segundo uniforme trouxemos a tonalidade celeste pois é algo muito significativo no imaginário do torcedor, muito conectado ao passado de glórias do clube. Temos certeza que a torcida se sentirá representada nas novas camisas”, destacou o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo.

“Ouvimos a torcida, que estava querendo um uniforme 2 marcante, e colocamos o Imortal novamente com o azul celeste. Essa camisa remete a história do clube, de grandes conquistas, e temos certeza que ela agradará a imensa torcida do Grêmio”, afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

Os modelos da apresentação foram o zagueiro Wagner Leonardo e os atacantes Arezo e Jardiel, além de Mónica Ramos e Giovaninha do futebol feminino.