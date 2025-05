Goleira do Palmeiras recebe alta após desmaiar em jogo contra o Cruzeiro

A goleira do Palmeiras, Kate Tapia, recebeu alta médica após desmaiar com choque da atacante Clara, do Cruzeiro, jogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino. A jogadora sofreu um trauma cervical e passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville, em São Paulo.

“Após sofrer um trauma cervical, a goleira Kate Tapia passou a noite em observação no Hospital Nove de Julho, em Alphaville (SP). Os exames realizados não identificaram lesões ou outras alterações, e a atleta teve alta na manhã desta sexta-feira (23). A jogadora segue sob os cuidados do Departamento Médico do clube”, informou o Palmeiras.