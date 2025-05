Fluminense x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Tricolor tenta voltar ao G6 no reencontro com Fernando Diniz, que tenta manter sequência positiva desde que chegou ao Cruz-Maltino

A sequência desta edição do Campeonato Brasileiro reserva mais um clássico carioca pela frente. Afinal, Fluminense e Vasco medem forças neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada. De um lado, a equipe de Laranjeiras segue na busca pelo G6, enquanto a da Colina tenta manter sequência positiva para encostar no pelotão de frente.

A Voz do Esporte estará atenta a todos os movimentos do clássico. Afinal, o canal inicia a transmissão antes de a bola rolar, às 17h, ao vivo. O narrador Diego Mazur testou suas cordas vocais, e elas estão 100% para o embate. Figueiredo Júnior comenta o confronto sempre com suas ótimas ponderações. Já a reportagem está nas mãos do intrépido Christopher Henrique.