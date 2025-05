Flamengo equilibra jogos em grama sintética, apesar de críticas

Com foco em se aproximar da liderança, Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, pelo Brasileirão

Depois da classificação na Copa do Brasil, o Flamengo volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro em que enfrenta o Palmeiras, às 16h, no domingo (25), no Allianz Parque. O elenco rubro-negro vai passar por uma avaliação da comissão técnica por conta do desgaste e do gramado sintético, que é alvo de polêmicas em todas as temporadas.

Por poupar alguns titulares diante do Botafogo-PB, o técnico Filipe Luís tende a utilizar os jogadores considerados titulares. O Fla, aliás, tem 18 pontos e busca se aproximar da liderança do líder Palmeiras, que soma 22 pontos. Titular em jogo da Copa do Brasil, o zagueiro Danilo expressou que nunca jogou em gramado sintético em sua carreira, mas indicou tendência por grama natural.