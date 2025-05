Felipe Anderson tem edema, mas não preocupa o Palmeiras

Meia-atacante deixou o duelo entre Palmeiras e Ceará ainda no primeiro tempo, mas já iniciou recuperação com médicos do clube

Escalado como titular por Abel Ferreira contra o Ceará, o meia-atacante sentiu o incômodo logo no começo do confronto e pediu substituição para a comissão técnica. Ele deu lugar a Mayke aos 11 do primeiro tempo. Assim que deixou o campo, o meia começou tratamento com gelo.

O fato de ser apenas um edema diminui a preocupação quanto à condição de Felipe Anderson para o Mundial de Clubes, que se inicia em junho. Contudo, o jogador não deve encarar o Flamengo no próximo domingo (25/5), no Allianz Parque, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica e o Núcleo de Saúde e Performance têm feito um trabalho mais cauteloso para não sobrecarregar os atletas antes do Mundial. Tanto que o Palmeiras está muito perto de esvaziar seu departamento médico. Micael, com uma entorse no tornozelo, já está recuperado e estava no banco de reservas contra o Ceará. Já Bruno Rodrigues, que se recupera de duas cirurgias no joelho, está em processo de transição física.

Raphael Veiga, desfalque na última partida por um quadro de lombalgia, participou integralmente do trabalho, assim como Allan, preservado do confronto. Os dois, assim, devem ser opções para Abel Ferreira na próxima partida.