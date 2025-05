Felipe Anderson é substituído com 11 minutos e preocupa para o Mundial

Camisa 7 deixou o duelo entre Palmeiras e Ceará ainda no primeiro tempo e pode entrar no DM que estava quase vazio no clube / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ligou o sinal de alerta ao ver Felipe Anderson deixar o duelo contra o Ceará ainda no primeiro tempo. O Verdão venceu por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque e avançou na Copa do Brasil. Contudo, viu um de seus titulares deixar o embate com apenas 11 minutos de confronto. Escalado como titular por Abel Ferreira contra o Ceará, o meia-atacante sentiu o incômodo logo no começo do confronto e pediu substituição para a comissão técnica. Ele deu lugar a Mayke aos 11 do primeiro tempo. Assim que deixou o campo, o meia começou tratamento com gelo.