Fábio pode bater recorde histórico do futebol; entenda

Fábio está perto de quebrar um recorde histórico no futebol. O goleiro do Fluminense, de 44 anos, precisa de 19 jogos para se tornar o recordista de partidas na história do esporte. Portanto, a marca pode ser alcançada no segundo semestre da temporada, depois da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos.

Segundo o levantamento do “ge”, Fábio soma 1371 jogos na carreira. Os números foram checados com Athletico-PR, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, onde o goleiro atuou durante a carreira. Dessa forma, restam 19 jogos para igualar o ex-goleiro Peter Shilton. O inglês encerrou a carreira em 1997 com 1390 partidas oficiais.