Fabinho Soldado busca blindar elenco em meio a crise política no Corinthians

Jogadores do Timão começaram a questionar situação vivida nos bastidores do clube, mas diretor tenta manter foco dentro das quatro linhas

O cenário político atual do Corinthians não vem preocupando apenas no Parque São Jorge, mas também no CT Joaquim Grava. Afinal, os jogadores do Timão demonstraram preocupação com o cenário de instabilidade e possível impeachment de Augusto Melo nos últimos dias. O indiciamento do mandatário por conta do caso VaideBet apenas aumentou a aflição. Assim, Fabinho Soldado vem trabalhando para blindar o plantel neste momento.

O diretor de futebol do Corinthians busca garantir aos atletas e membros da comissão técnica que o departamento de futebol não sofrerá mudanças. Além disso, tenta blindar o elenco de qualquer problema externo e que a única preocupação seja apenas dentro de campo.

Alguns atletas têm procurado a direção do clube e seus empresários para colher informações sobre o que se passa no Parque São Jorge. A vida política do Corinthians vem sendo o principal assunto de debate no CT Joaquim Grava, gerando insegurança sobre algumas promessas feitas pela atual gestão.

Fabinho Soldado recebeu carta branca para mexer nos departamentos dentro do CT. Por isso, a missão de conter os ânimos do grupo e passar segurança a todos que trabalham no Corinthians, passa pelos ombros do diretor.

Fabinho Soldado quer foco nas competições

Apesar do Corinthians considerar normal o clima de insegurança por conta do momento vivido pelo clube, Fabinho Soldado foca apenas em deixar os jogadores com a cabeça nas competições. O Timão ainda está vivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, além de estar na oitava colocação do Campeonato Brasileiro.