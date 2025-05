Ex-técnico do Botafogo conclui divórcio após traição com neta de Nilton Santos

Artur Jorge, técnico que levou o Botafogo ao inédito título da Libertadores no ano passado, oficializou o seu divórcio com Maria Marques, nesta sexta-feira (23). Os dois foram casados por 30 anos, mas a separação teve início após a esposa descobrir uma traição. A antiga companheira decidiu por um fim no casório cinco meses depois de tomar conhecimento que o comandante português tinha um relacionamento extraconjugal com Hanna Santos, neta do ídolo e ex-lateral-esquerdo do Glorioso.

Tanto Artur Jorge como Maria autorizaram o processo e respeitou as leis da Justiça de Portugal, país de origem do antigo casal. Desta forma, houve a possibilidade que todas as etapas para a concretização do divórcio ocorressem por videoconferência e até mesmo com assinatura digital. Isso porque, o treinador não tinha condições de estar presente por estar morando em Doha, no Catar. Aliás, o Al-Rayyan, a sua equipe terá a decisão da Copa do Emir, que ocorrerá neste sábado (24). A antiga companheira retornou ao seu país natal e se manifestou nas redes sociais sobre o divórcio.